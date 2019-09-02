Подключите домашний интернет А1 и каждый месяц получайте кэшбэк

Cо 2 сентября при подключении фиксированного интернета для дома абоненты A1 смогут ежемесячно получать денежные бонусы для оплаты услуг мобильной связи. Размер кэшбэка зависит от комбинации тарифных планов А1 и может достигать 10 рублей в месяц.

Предложение распространяется на действующих абонентов мобильной связи A1, подключенных на тарифные планы «Комфорт S/M/L/XL», lemon Z/Y/X, «Стартовый», «Smart.Бесконечный» и «Бизнес-класс». Чтобы ежемесячно получать денежный бонус на свой мобильный счет, этим абонентам необходимо просто подключить любой из тарифов высокоскоростного домашнего интернета линейки «Домашний».

Для действующих абонентов тарифов «Комфорт S/M/L/XL», lemon Z/Y/X, «Стартовый», «Smart.Бесконечный» и «Бизнес-класс», а также тарифов линейки «Домашний» для высокоскоростного домашнего интернета и телевидения участие в акции автоматическое. Им необходимо только подтвердить согласие на получение кэшбэка в личном кабинете самостоятельно либо посетив любой из магазинов А1.

Тем абонентам, которые все еще пользуются архивными тарифными планами мобильной связи А1 и хотят подключиться к выгодному предложению, необходимо перейти на любой из вышеуказанных тарифов. Напоминаем, что условия перехода на действующие тарифы мобильной связи для абонентов, использующих архивные тарифы, сегодня остаются особенно привлекательными – скидка 50% на абонентскую плату в первый месяц, а также подключение пакета безлимитного интернета за 0 рублей на три месяца.

Пользователям высокоскоростного домашнего интернета от А1 для получения кэшбэка следует подключиться на тарифные планы мобильной связи «Комфорт S/M/L/XL», lemon Z/Y/X, «Стартовый», «Smart.Бесконечный» и «Бизнес-класс». Воспользоваться выгодным предложением могут и новые клиенты компании, если одновременно подключат мобильную связь и высокоскоростной домашний интернет от А1.

Важным условием получения ежемесячных кэшбэков является оформление договоров на мобильную связь и высокоскоростной домашний интернет на одно физическое лицо.

Участники акции будут получать кэшбэк на свой мобильный счет в течение года с момента подключения к акции. Кэшбэк расходуется на оплату услуг мобильной связи, платежей за оборудование, в том числе приобретенное в рассрочку, а также на дополнительные пакеты услуг связи и развлекательного контента.

С размером ежемесячного кэшбэка в зависимости от комбинации тарифных планов можно ознакомиться в следующей таблице: