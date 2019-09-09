Яндекс приглашает на чемпионат по программированию

Яндекс открыл регистрацию на второй в этом году чемпионат по программированию. В первом чемпионате, который Яндекс провёл в конце весны, посоревновались больше девяти тысяч человек.

Чемпионат пройдёт по четырём дисциплинам. Это машинное обучение, фронтенд, бэкенд и мобильная разработка. Особенность состязания — в том, что на нём всё как в жизни. Задачи, которые предложат участникам, очень похожи на те, которые каждый день решают программисты Яндекса. Собственно, они их и придумали: авторы задач работают в командах Поиска, Дзена, Такси и мобильной рекламы.

Участвовать в чемпионате можно из любого удобного места — он состоится в онлайне, на платформе Яндекс.Контест. В состязании два раунда: первый, квалификационный, будет идти с 14 по 20 октября, а второй, финальный, назначен на 26 октября. Очки подсчитываются просто: чем больше задач вы решите и чем меньше времени на это потратите, тем выше ваши шансы на победу.

Общий призовой фонд чемпионата — 2,2 миллиона рос. рублей. В каждой дисциплине мы определим трёх победителей. Приз за первое место составит 300 рос. тысяч, за второе — 150 рос. тысяч, а за третье — 100 тысяч рос. рублей. Всем призёрам мы также подарим по Яндекс.Станции. Участники, занявшие в каждой дисциплине места с 1-го по 20-е, получат футболки с символикой чемпионата, сертификаты и приглашение на экскурсию в московский офис Яндекса.