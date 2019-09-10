Geely инвестировала 50 млн евро в беспилотное аэротакси Volocopter

Автопроизводители Daimler и Geely поддержали планы немецкой компании Volocopter по запуску аэротакси.

В 2018 году Volocopter объявила о намерении запустить коммерческий сервис аэротакси. Теперь немецкая фирма стала ещё на шаг ближе к осуществлению своих планов, собрав в ходе очередного финансового раунда в общей сложности 50 млн евро для запуска сервиса воздушного такси в Китае.

Volocopter сообщила, что собранные средства помогут её запустить сервис аэротакси на коммерческой основе в течение трёх лет. С учётом того, что в прошлом месяце компанией был продемонстрирован полностью электрический пассажирский самолёт с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) четвёртого поколения, Volocopter вполне может достичь своей цели, приступив к испытаниям летательного средства в Сингапуре уже в конце этого года.