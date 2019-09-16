В МТС снизились цены на 3 планшета Lenovo

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на планшеты Lenovo YOGA Tab 3, Lenovo Tab M10 2/32 Гб и Lenovo Tab M10 3/32 Гб. Гаджеты стали доступнее как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку.

Модель Lenovo Yoga Tab 3, как и любой другой представитель линейки Yoga, выделяется на фоне других планшетов своим уникальным дизайном. Главная его особенность – металлический корпус и выдвигающаяся ножка, позволяющая поставить его горизонтально. Он обладает емким аккумулятором, обеспечивающим до 18 часов автономной работы. А используемая в нем технология Lenovo AnyPen дает возможность использовать любое токопроводящее устройство в качестве стилуса.

Теперь Lenovo Yoga Tab 3 можно приобрести за 539 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 49 рублей, а по рассрочке на два года – до 23,43 рублей.

Планшет Lenovo Tab M10 доступен в МТС в версиях с 2/32 и 3/32 Гб памяти. Он имеет классический внешний вид, оснащен двумя стереодинамиками и 10,1-дюймовым экраном с разрешением FullHD. Он ориентирован преимущественно не на индивидуальное, а на семейное использование. Каждый пользователь может создать свой отдельный профиль и входить в него по отпечатку пальца. Детский режим поддерживает функцию родительского контроля.

Lenovo Tab M10 2/32 Гб (или TB-X505L) сейчас продается по цене 419 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 38,09 рублей, а по рассрочке на два года – до 18,21 рублей.

Lenovo Tab M10 3/32 Гб (или TB-X605L) подешевел до 499 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год теперь составляет 45,36 рублей, а по рассрочке на два года – 21,69 рублей.