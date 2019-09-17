С 17 по 23 сентября в МТС действует скидка на смартфон HONOR 10i

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 17 по 23 сентября смартфон HONOR 10i будет продаваться дешевле на 50 белор. рублей. Скидка будет доступна при активации промокода «Супер» и распространяется как на покупку единым платежом, так и в рассрочку.

Смартфон оснащен безрамочным 6,21-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, который отличается исключительной точностью цветопередачи и невероятной детализацией изображения.

Еще одно сильное достоинство HONOR 10i – потрясающие фотовозможности. Его основная тройная камера на 24+8+2 Mп работает с алгоритмами искусственного интеллекта и способна распознавать более 500 сценариев съемки в 22 категориях. А с помощью фронтальной камеры с 32-мегапиксельный сенсором появляется возможность создавать селфи на уровне постеров размером 2,3×1,7 метра.

До 24 сентября HONOR 10i можно будет приобрести за 549 белор. рублей. При покупке в рассрочке на год ежемесячный платеж составит 49,90 белор. рублей, а при рассрочке на 2 года – 23,86 белор. рублей.