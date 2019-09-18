Производитель игровых мониторов AOC представила новую линейку игровых мониторов G2. Она состоит из четырех моделей с разрешением Full HD (1920x1080). Два 27-дюймовых 27G2U и 27G2U5, и два 23,8-дюймовых 24G2U и 24G2U5.

Для любителей динамичных игр подойдут модели 27G2U и 24G2U, которые поддерживают частоту обновления 144 Гц. В то же время поклонникам более спокойных игр компания рекомендует 27G2U5 или 24G2U5 с частотой 75 Гц. Все модели поддерживают технологию AMD FreeSync и могут похвастаться временем отклика MPRT 1 мс. Благодаря этому игровой процесс становится плавным, а размытие и рывки при движении исчезают. IPS-панели с точной цветопередачей обеспечивают хорошую яркость 250 кд/м² изображения при широких углах обзора 178°/178°. Все модели обладают агрессивным современным дизайном с красными акцентами на лицевой и задней панелях, а также оборудованы регулируемой по высоте 130-мм подставкой для лучшей эргономики.

27-дюймовая модель 27G2U и 23,8-дюймовая 24G2U оснащены IPS-панелями с охватом цветовой гаммы sRGB в 120% и 126% соответственно, что обеспечивает естественную цветопередачу и потрясающие визуальные эффекты. Благодаря высокой частоте обновления 144 Гц и времени отклика 1 мс, эти мониторы сделают игровой процесс плавным и подойдут любому геймеру, включая поклонников динамичных шутеров, многопользовательских онлайн-боевиков и других.



Любители спокойных игр, таких как стратегии и квесты, обычно не нуждаются в очень высокой частоте обновления. Лучшим выбором для них станут 27G2U5 и 24G2U5, работающие на частоте 75 Гц. Обе модели обеспечивают лучшее качество по сравнению с обычными мониторами с частотой 60 Гц. Новинки также оснащены IPS-панелями, которые гарантируют широкие углы обзора 178°/178° и насыщенные яркие цвета. Время отклика MPRT 1 мс и поддержка FreeSync обеспечат плавность игрового процесса. Все модели обладают яркостью 250 кд/м² и поэтому могут использоваться при самом разном освещении.

Серия G2 оснащена рядом специальных игровых функций. Низкая задержка ввода (Low Input Lag) гарантирует, что пользователи получат визуальную обратную связь после любого действия без заметной задержки. Настройка AOC Game Color позволит увеличить или уменьшить насыщенность цвета, благодаря чему геймеры будут лучше видеть своих противников и получат преимущество над ними. Функция Dial Point разместит прицел в центре экрана, что позволит точнее целиться. Технология FlickerFree и режим Low Blue Light помогут более комфортно переносить длительные игровые сессии. Наконец, в комплект поставки входит новое усовершенствованное программное обеспечение для регулировки всех необходимых настроек.

Все четыре модели оснащены двумя интерфейсами HDMI, разъемом DisplayPort для подключения различных источников, а также входом VGA для устаревших компьютеров. Гарнитуру можно подключить к выходу для наушников, либо же использовать встроенные динамики мощностью 2 Вт. Встроенный USB-концентратор позволяет подключить периферийные устройства, такие как клавиатура и/или мышь, благодаря чему рабочее место становится более аккуратным.

Ориентировочные цены:

24G2U € 209.00

24G2U5 € 179.00

27G2U € 269.00

27G2U5 € 219.00