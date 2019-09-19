Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор

Китайская компания Xiaomi представила в серии «умных» телевизоров Mi TV 4A новую модель, имеющую внушительный размер — 70 дюймов по диагонали. Панель выполнена с применением LCD-матрицы формата 4К: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Телевизор может похвастаться узкими рамками вокруг экрана.

«Сердце» новинки — 64-битный процессор Amlogic, функционирующий в тандеме с 2 Гбайт оперативной памяти. Оснащение включает флеш-накопитель вместимостью 16 Гбайт. Предусмотрены три разъёма HDMI, два порта USB и интерфейс S/PDIF. Говорится о поддержке Dolby Audio и DTS-HD.

Пользователи смогут взаимодействовать с фирменным голосовым ассистентом XiaoAI. В качестве программной оболочки используется PatchWall — интуитивно понятный интерфейс с применением алгоритмов искусственного интеллекта, ориентированный на максимально комфортный просмотр видеоконтента.

Приобрести 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A можно будет по ориентировочной цене 565 долларов США. Добавим, что семейство Mi TV 4A также включает панели размером 32, 43, 50, 55, 58 и 65 дюймов по диагонали.