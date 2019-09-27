С 27 по 30 сентября в МТС скидка на Xiaomi Mi A3 4/64 Гб и 4/128 Гб

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 27 по 30 сентября будет действовать скидка на смартфоны Xiaomi Mi A3 4/64 Гб и 4/128 Гб. Устройства будут продаваться дешевле как в рассрочку, так и при единовременном платеже. Экономия составит до 70 рублей.

Смартфоны Xiaomi Mi A3 разрабатывались в рамках программы Android One. Аппараты из этой линейки используют немодифицированную операционную систему Android. Как правило, они получают системные обновления с добавлением новых возможностей чаще остальных.

Модель оснащена 6-дюймовым экраном. Она получила эффектную тройную камеру на 48+8+2 Мп и селфи-камеру на 32 Мп, которые помогут при создании запоминающихся снимков. А аккумулятор емкостью в 4030 мАч позволит долго пользоваться гаджетом без подзарядки.

Xiaomi Mi A3 4/64 Гб по 30 сентября будет доступен за 529 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж за него снизится до 48,09 руб., а при рассрочке на 2 года – до 23 рублей.

Версию Xiaomi Mi A3 4/128 Гб до конца действия акции можно будет приобрести за 599 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж за него подешевеет до 54,45 руб., а при рассрочке на 2 года – до 26,04 рублей.