В «МТС Бонус» появились новые подарки

В программе лояльности «МТС Бонус» накопленные баллы теперь можно поменять на месяц безлимитного интернета и дни бесплатного пользования популярными сервисами.

В «МТС Бонус» добавлена возможность подключить месяц безлимитного интернета с услугами «Безлимит на YouTube» и «Безлимит интернета».

«МТС Бонус» — программа лояльности, которая позволяет менять накопленные баллы на дополнительные пакеты интернет-трафика, минут, SMS, а также деньги на счет и другие подарки. Регистрация и участие в «МТС Бонус» — бесплатные. Присоединиться к программе можно в приложении «Мой МТС».