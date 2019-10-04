Xiaomi выпустила пауэрбанк с розеткой за $22

Xiaomi создала девайс, который одновременно может выполнять до трех функций: пауэрбанка, зарядки и розетки. Устройство имеет несколько интерфейсов. Блок можно подключить к розетке — он будет заряжать гаджеты через разъемы USB, но также через него можно запитать компьютер.

Всего у нового девайса три разъема: USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и два порта USB-A. Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч.

Сам гаджет имеет LED-индикатор в верхней части для отслеживания уровня заряда пауэрбанка. Розетка имеет стандартный интерфейс подключения и встроенную защиту против перенапряжения.

Стоимость устройства составляет $22