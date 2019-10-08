Applе выпустила операционную систему macOS Catalina для мобильных и настольных компьютеров Mac. В ней реализовано множество новых функций и приложений. В частности, теперь дисплей iPad можно использовать для расширения рабочего пространства Mac.

Приложения iTunes больше нет. На смену ему пришли отдельные Apple Music, «Подкасты» и Apple TV. Появилась возможность управлять компьютером с помощью голоса, функция Gatekeeper проверяет все приложения на наличие известных проблем безопасности, функция «Экранное время» позволяет оценить пользователям, сколько времени они проводят в приложениях и на веб-сайтах.

Еще в macOS Catalina доступны новые API и инструменты для разработчиков, позволяющие легко перенести на Mac приложения, созданные для iPad.