В МТС действует скидка на планшеты Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС ряд планшетов Huawei теперь можно приобрести со скидкой по промокоду «Супер». Скидка действует как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку.

В акции принимают участие модели Huawei MediaPad M5 lite, Huawei MediaPad T3 10, Huawei MediaPad T3 8.0 2/16 Гб и Huawei MediaPad T5.

Планшет Huawei MediaPad M5 lite является упрощенной версией актуального флагмана. Его 8-ядерный процессор и 3 Гб оперативной памяти уверенно справляется со всеми «тяжелыми» приложениями. А благодаря емкому аккумулятору на 7500 мАч всего одной зарядки хватает на беспрерывный 10-часовой просмотр видео или практически на неделю работы со средней активностью. По промокоду «Супер» его можно приобрести за 789 белор. рублей.

Продвинутые бюджетники Huawei MediaPad T3 10 и Huawei MediaPad T3 8 отлично подходят для решения повседневных задач. Оба планшета оснащены тонким металлическим корпусом и при этом обладают малым весом. Отличаются они размером экрана: 10 и 8 дюймов соответственно. По акции Huawei MediaPad T3 10 сейчас доступен за 409 белор. рублей. Huawei MediaPad T3 8 – за 319 рублей.

Модель MediaPad Huawei T5 находится в среднем ценовом диапазоне планшетов и предлагает сбалансированные характеристики. Этот планшет практически такой же производительный, как MediaPad M5 lite, только получил более простые камеры и аккумулятор. MediaPad Huawei T5 со скидкой продается за 549 белор. рублей.

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