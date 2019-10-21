В МТС появилось новое предложение для гостей Беларуси

МТС представляет новое предложение для гостей Беларуси. Теперь в рамках акции «Гостевой Супер max» в течение месяца после подключения пользователи получат скидку на безлимитный интернет и абонплату.

Иностранные абоненты, впервые подключившие тариф «Супер max», получают 100-процентную скидку на услугу «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» на первый месяц, а также скидку на абонентскую плату — первые 30 дней после подключения она составит 17,5 рублей. Далее стоимость будет 22,90 рублей.

Новая акция «Гостевой Супер max» действует по 31 января 2020 года. Тариф «Супер max» включает 15 ГБ трафика, безлимит на соцсети, мессенджеры и YouTube и звонки без ограничений во все сети Беларуси.