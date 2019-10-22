МТС разогнал 4G-интернет в Минске и других городах

МТС продолжает увеличивать скорости 4G для своих абонентов. С июля запущено свыше 260 базовых станций LTE в двух диапазонах – 1800 и 2600 МГц.

За три месяца в сети заработали 193 новые базовые станции в диапазоне 1800 МГц – прежде всего в Минске и областных центрах. Впервые диапазон 2600 МГц был включен в 10 населенных пунктах Минской и Витебской областей: Городке, Боровлянах, Гатово, Колодищах, Мачулищах, Привольном, Ратомке, Сенице, Щомыслице, Слободе. Кроме того, были модернизированы базовые станции в диапазоне 2600 МГц в Минске, Гомеле, Гродно и Жодино.

С запуском новых базовых станций увеличилось покрытие сети LTE, возросла пропускная способность — это позволяет пользоваться 4G-интернетом на высоких скоростях даже при большом скоплении людей.

МТС и beCloud расширяют сеть LTE по мере роста потребностей со стороны абонентов. На 4G сейчас приходится больше половины интернет-трафика, который генерируют пользователи в сети. Нагрузка на сеть растет, что требует постоянного обновления инфраструктуры.