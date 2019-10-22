Российские ученые создали аккумуляторы с рекордными характеристиками

Ученые из Уральского федерального университета совместно со специалистами из Сколково открыли новый способ создания дешевых и функциональных аккумуляторов. При этом их стоимость будет значительно ниже существующих аналогов.

В основе новой технологии лежит синтетический полимер, созданный из дигидрофеназина (азотсодержащее соединение с несколькими циклами), он используется в новых аккумуляторах в качестве катода. Тестирование созданной таким способом аккумуляторной батареи показало, что ее рабочие характеристики не только соответствуют аналогичным показателям лучших моделей, но и в некоторых случаях превышают их. Также важно отметить, что разработанный полимер показал свою высокую стабильность во время зарядки и разрядки. Цена же, получаемая при производстве, ниже всех имеющихся аналогов.

О сроках начала производства отечественной разработки пока не сообщается.