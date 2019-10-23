life:) расширил 4G-сеть в 21 районе Беларуси и запустил 4G на станциях Минского метро

life:) продолжает развивать 4G-сеть: оператор запустил 98 новых базовых станций в 22 населенных пунктах Беларуси. Значительно расширились возможности 4G для жителей Пинского региона: здесь появились сразу 35 новых базовых станций.

По 13 новых базовых станций life:) запустил в Гомельском и Витебском районе, 10 – в Гродненском, 4 – в Полоцком, по 3 – в Минском, Витебском и Горецком районах, по 2 – в Речицком и Пружанском. По одной базовой станции дополнительно получили Брестский, Мозырский, Добрушский, Сморгонский, Слонимский, Петриковский, Столинский, Ошмянский, Жлобинский, Речицкий, Светлогорский и Климовичский районы.

Все локации для новых базовых станций выбраны исходя из загруженности местности и потребностей абонентов. Их запуск увеличивает скорость передачи данных и позволяет абонентам пользоваться мобильным интернетом на более комфортных скоростях. Доля пользователей 4G среди абонентов life:) растет с каждым днем, поэтому развитие 4G-сети в регионах — в приоритете оператора.

Также life:) запустил 4G на платформах Минского метрополитена. Оператор включил 29 новых секторов на существующих базовых станциях в столичной подземке. Таким образом, высокоскоростной интернет стандарта LTE стал доступен абонентам компании на 28 станциях метро.

Сегодня у life:) 1839 базовых станций стандарта 4G по всей Беларуси. По итогам сентября 2019 года в среднем абоненту life:) достаточно около 7ГБ мобильного трафика в месяц. Проект по развитию 4G-сети life:) проводит в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud.