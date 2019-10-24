A1 возобновляет оказание услуг 4G в Пинске и дарит подарки

Начиная с 24 октября 2019 г. провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 возобновил оказание услуг 4G абонентам в Пинске. В рамках перезапуска 4G-сети ее емкость была расширена более чем в два раза.

В целях гарантии своим абонентам в Пинске наилучшего пользовательского опыта компания А1 предоставила оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции и транспортную сеть на основе оптоволоконных линий связи.

«Сейчас мы уверены, что абонентам А1 в Пинске стали доступны услуги передачи данных в сети 4G высокого качества. А для того, чтобы у жителей города была возможность оценить ее преимущества, компания дарит всем абонентам текущих предложений на линейках тарифных планов «Комфорт» и lemon в Пинске до 20 ГБ интернет-трафика, а также выгодные условия перехода на актуальные тарифные планы А1, в том числе при покупке популярного 4G-смартфона «А1 Альфа», – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту А1 Ирина Савина.

Тарифный план Бонусный трафик Комфорт S 5 ГБ Комфорт M 10 ГБ Комфорт L 15 ГБ Комфорт XL 20 ГБ lemon Z 5 ГБ lemon Y 15 ГБ lemon X 20 ГБ

Бонусный трафик абонентам вышеуказанных тарифных планов будет начислен автоматически в течение нескольких дней, о чем абоненты А1 Пинска получат соответствующее информационное SMS.

Абонентам тарифных планов, не перечисленных в таблице, для получения бонусного трафика необходимо перейти на один из действующих тарифных планов, а также приобрести 4G-смартфон «А1 Альфа» в любом из магазинов А1 в Пинске. Все покупатели «А1 Альфа» в качестве подарка получат уникальный комплект – защитное стекло для экрана и дополнительный стильный чехол-бампер графитового цвета, изготовленный по технологии soft touch.

Абонентам текущих тарифных планов линейки «Привет» предоставляется уникальная возможность покупки смартфона «А1 Альфа» в рассрочку на 24 месяца с ежемесячным платежом всего 12,37 рубля в месяц и получения в подарок 1 ГБ интернет-трафика. При этом все действующие абоненты архивной линейки «Привет» при переходе на тарифные планы «Привет. Звонки», «Привет. Звонки+Интернет», а также «Привет. Интернет+» с выбором семидневной подписки получат бонус в размере 3 рублей на лицевой счет, которые можно потратить на услуги связи, оплату подписки и прочие платежи.

Для использования возможностей 4G-сети абонентам необходимо убедиться, что их SIM-карта и смартфон поддерживают данный стандарт, а в настройках смартфона установлен соответствующий параметр сотовой сети: 3G/4G или LTE. Поддержку 4G-сети своей SIM-картой абоненты A1 могут проверить с помощью бесплатного USSD-запроса *181#. В ответ А1 отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. В случае, если SIM-карта не поддерживает 4G, для ее бесплатной замены необходимо обратиться с паспортом в любой магазин А1 или салоны уполномоченных дилеров.