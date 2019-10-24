Новая версия браузера Tor получила ряд улучшений безопасности

Разработчики Tor выпустили новую, девятую версию своего браузера. Tor Browser 9.0 является первым стабильным релизом на базе Firefox 68 ESR, и помимо всех обновлений безопасности для Firefox он также содержит обновления для других компонентов. В частности, Tor обновлен до версии 0.4.1.6, OpenSSL – до версии 1.1.1d (для настольных ПК), а Tor для Android – до версии 0.4.1.5.

Весь трафик в браузере Tor направляется только через сеть Tor. Поскольку обращение напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, отследить реальный IP-адрес пользователя также нельзя.

В новой версии браузера появилось расширение HTTPS Everywhere от «Фонда электронных рубежей» (EFF), автоматически переключающее сайты на использование HTTPS вместо HTTP (при условии, что сайты поддерживают HTTPS).

Разработчики также улучшили защиту от атак с использованием JavaScript, добавив расширение NoScript, блокирующее исполняемый контент. Для обхода блокировок и инспектирования трафика в браузере появились инструменты fteproxy и obfs4proxy.

Для передачи зашифрованного трафика в окружениях, разрешающих передачу данных только по HTTP, появились альтернативные протоколы.

Пользователи также получили дополнительную защиту от профилирования и отслеживания местоположения благодаря отключению/ограничению API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation. Кроме того, отключены механизмы отправки телеметрии, такие как Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect".