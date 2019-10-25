NVIDIA и Microsoft объединились для продвижения ИИ

Компании NVIDIA и Microsoft объявили о технологическом сотрудничестве, ориентированном на интеллектуальные современные вычисления. Это, как утверждается, позволит улучшить логистику, системы «умных» городов, функционирование складов и так далее. Всё это будет реализовано за счёт внедрения искусственного интеллекта.

Технически это будет тесная интеграция между облачной платформой Microsoft Azure и аппаратными решениями NVIDIA EGX. В частности, речь идёт об использовании платформы приложений NVIDIA Metropolis для видеоаналитики. Её оптимизировали для взаимодействия с Microsoft Azure IoT Edge, системами машинного обучения Azure и другими устройствами на базе GPU NVIDIA T4. Кроме того, к делу подключились OEM-производители, включая Dell, Hewlett Packard Enterprise и Lenovo.

Как заявил основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), наступило время интеллектуальных вычислений и систем на базе ИИ. Это позволит объединить триллионы интеллектуальных датчиков, сенсоров и других конечных устройств. А генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) отметил, что корпорациям и предприятиям требуется распределенная вычислительная структура, работающая в облаке.

Инфраструктура NVIDIA Metropolis включает в себя набор разработчика программного обеспечения NVIDIA DeepStream, который был принят более чем 100 поставщиками программного обеспечения для интеллектуального анализа видео. Среди них AnyVision, DeepVision, IronYun, Malong и RealNetworks, которые предоставляют решения для розничной торговли, производства и «умных» городов.

Это позволит создавать системы искусственного интеллекта различного назначения и масштаба.