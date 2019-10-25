В МТС начались продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи нового поколения легендарных смартфонов компании Apple. С 25 по 27 октября iPhone 11 и iPhone 11 Pro можно приобрести по специальным условиям: в длинную рассрочку на 31 месяц без первого взноса и получить в подарок бонус – пакет «Безлимит» на 90 дней.

Большая рассрочка сроком на 31 месяц предоставляется эксклюзивно на модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Таким образом, они становятся более доступными. На новинки доступна также рассрочка на 7, 12 и 24 месяца.

Смартфоны получили новый процессор Apple A13 Bionic, улучшенные камеры, Wi-Fi шестого поколения, поддержку беспроводной зарядки, а также аккумуляторы повышенной емкости. Еще одна их замечательная особенность – наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP68, благодаря которой они могут погружаться в воду на небольшую глубину на время до 30 минут.

Стоимость iPhone 11 – от 2099 белор. рублей, в зависимости от объема встроенной памяти. Вариант с 64 Гб можно приобрести с ежемесячным платежом в 84,30 белор. рублей, если выбрать рассрочку на 31 месяц, при годовой – ежемесячный платеж составит 209,90 белор. рублей.

Цены на iPhone 11 Pro начинаются от 2999 белор. рублей. Ежемесячный платеж за версию с 64 Гб при рассрочке на 31 месяц составит 120,30 белор. рублей, а при рассрочке на 12 месяцев – 300,81 белор. рублей.