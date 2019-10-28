Неделя Halloween в МТС: более 40 смартфонов и планшетов со скидками до 30%

МТС объявляет время страшно выгодных скидок! К Halloween в течение недели более 40 смартфонов и планшетов будут доступны со значительными скидками — до 30%.

На ряд моделей начала действовать скидка на покупку единым платежом. Она предоставляется по промокоду «Супер». Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить промокод работнику салона связи МТС либо ввести его в поле комментария при оформлении заказа в интернет-магазине.

При этом многие модели устройств, принимающих участие в акции, можно приобрести дешевле как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку. Акция действует с 28 октября по 3 ноября.

Подробности смотрите здесь.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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