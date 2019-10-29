Скидка на абонплату новым абонентам МТС: акция на тарифах линейки «Супер»

Новые клиенты МТС получат еще большую скидку на абонентскую плату на тарифах «Супер» и «Супер 8». Специальное предложение доступно в течение 90 дней после подключения. Акция действует по 14 ноября 2019 года.

Для новых абонентов оператора, подключивших тариф «Супер», теперь абонплата составит 5,2 рубля в течение первых 90 дней после подключения. Стоимость далее — 10,4 рубля. Скидка на абонплату увеличилась для новых абонентов тарифного плана «Супер 8» до 9,95 рубля. После акционного периода она составит 17,7 рубля.

На тарифе «Супер max» также действует скидка для новых абонентов. В первые 90 дней она составляет 16,50 рубля, далее — 25 рублей. Тарифная линейка «Супер» рассчитана на активных data-пользователей, включает большие пакеты интернета и безлимиты на популярные мессенджеры, соцсети, YouTube.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.