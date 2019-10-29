Apple выпустила AirPods Pro

Корпорация Apple анонсировала запуск новых наушников AirPods Pro с системой активного шумоподавления.

Наушники получили новую конструкцию с наличием специальных заменяемых насадок в комплекте. Также AirPods Pro имеют защиту от воды и пыли по стандарту IPX4, то есть они способны выдержать попадание под дождь.

Система активного шумоподавления может не только гасить внешние звуки, но и усиливать их, чтобы пользователь слышал все происходящее вокруг. Переключение режимов работы осуществляется касанием специального датчика на корпусе. С его же помощью можно переключать треки и отвечать на входящие звонки.

С включенной системой шумоподавления наушники проработают 4,5 часа и зарядный кейс обеспечит суммарно более 24 часов работы.

Продажа AirPods Pro начнется 30 октября.