"Белвест" вышел на ICO

Первичное размещение токенов (ICO) СООО "Белвест" стартовало 1 ноября на инвестиционной платформе Finstore.by, сообщает БЕЛТА.

Ресурсы привлекаются для увеличения объема производства и развития розничной сети. Приобрести можно будет цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена - 100 евро или 5 тыс. российских рублей. У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Для токенов в евро ставка будет 5,15% годовых, срок - три года (ежегодная оферта), для токенов в российских рублях - 9% годовых, срок также три года (ежегодная оферта).

Инвестором может выступить любое физическое лицо (резидент Республики Беларусь), заинтересованное в сохранении и приумножении сбережений. Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек и у участника появится возможность инвестировать в токены.

Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца. При этом "Белвест" ежегодно будет предоставлять возможность обратного выкупа токенов в течение трех лет.

Приобретенные токены хранятся непосредственно на платформе в виртуальном кошельке.