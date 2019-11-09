В МТС действует скидка на смартфоны из линейки Samsung Galaxy A

В салонах связи и интернет-магазине МТС некоторые смартфоны из линейки Samsung Galaxy A, а также смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active можно приобрести дешевле. Скидки на них предоставляются как при покупке в рассрочку, так и единым платежом.

Максимальную скидку получил смартфон Samsung Galaxy A80. Именно он продается на 570 белор. рублей дешевле. С экономией в 100 белор. рублей можно приобрести Samsung Galaxy A50. 

Более подробнее о ценах и ежемесячных платежах, действующих на устройства, смотрите по ссылке.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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