В МТС действует скидка на смартфоны из линейки Samsung Galaxy A

В салонах связи и интернет-магазине МТС некоторые смартфоны из линейки Samsung Galaxy A, а также смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active можно приобрести дешевле. Скидки на них предоставляются как при покупке в рассрочку, так и единым платежом.

Максимальную скидку получил смартфон Samsung Galaxy A80. Именно он продается на 570 белор. рублей дешевле. С экономией в 100 белор. рублей можно приобрести Samsung Galaxy A50.

Более подробнее о ценах и ежемесячных платежах, действующих на устройства, смотрите по ссылке.