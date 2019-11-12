При участии А1 подписана декларация о развитии 5G между Австрией и Беларусью

12 ноября в Вене состоялось подписание совместной декларации по укреплению сотрудничества в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий и развития технологии 5G между Австрией и Беларусью.

Документом предусмотрено содействие Австрией использованию существующих инструментов и других форм совместной работы в области информационно-коммуникационных технологий для ускорения развития широкополосной связи и цифровых технологий, включая 5G, а также оказание консультативной помощи Беларуси в разработке нормативно-правовой базы для конкурентной и благоприятной инвестиционной среды.

«Приятно отметить, что процесс разработки «дорожной карты» по развертыванию сети 5G в Беларуси не стоит на месте, и что выдвинутые нами предложения стали предметом изучения со стороны представителей белорусского правительства. Мы приветствуем принятое белорусским регулятором решение о плотном сотрудничестве с австрийской стороной по вопросу развития конкурентной среды в области ИКТ, в частности внедрения в Беларуси стандарта связи 5G. Сегодня Австрия входит в число лидеров в Европе по своевременности проведения аукциона по продаже частот для 5G, объему частот и вовлеченности операторов связи. Этот опыт, несомненно, был бы полезен белорусской стороне», – отметил председатель правления компании SBТ, учредителя Унитарного предприятия «А1» Алехандро Платер.

Сегодня А1 ведет разработку архитектуры сети 5G, определено начальное число базовых станций, которые могут использоваться для эффективного покрытия. Кроме этого, еще в 2018 году компания А1 подала заявку на выделение на коммерческих условиях равных для всех инвесторов радиочастотного спектра, отвечающего требованиям международных стандартов 5G.

«Холдинг А1 Telekom Austria Group, частью которого является наша компания, неоднократно заявлял о своей готовности подключиться к реализации этого проекта — в том числе оказав ему необходимую инвестиционную поддержку. И эти планы по сей день остаются неизменными: А1 Telekom Austria Group искренне заинтересована в скорейшем приходе 5G в Беларусь и готова предложить имеющиеся в ее распоряжении знания, опыт и возможности для успешного внедрения этого передового стандарта связи», – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Унитарное предприятие «А1» ведет коммерческую деятельность с 1999 г. В настоящее время 100% компании принадлежит А1 Telekom Austria Group. Начиная с 2008 года, когда компания А1 стала частью австрийского телекоммуникационного холдинга А1 Telekom Austria Group, объем инвестиций в национальную экономику превысил 670 млн евро, а объем уплаченных в бюджет налогов и сборов превысил 820 млн евро.

Оператор начал коммерческую эксплуатацию сети 3G по технологии HSPA и HSPA+ в марте 2010 г., услуги 4G предоставляет в сети инфраструктурного оператора beCloud с марта 2019 г.