Xiaomi представила необычный аквариум за $43

Компания Xiaomi выпустила портативный аквариум, который можно установить как дома, так и в офисе. Дизайн устройства не предполагает частую замену воды.

Система фильтрации устройства самостоятельно удаляет из воды нитраты и другие отходы. Очистка проходит в четыре этапа, во время которых элементы фильтра убивают потенциально опасные для рыбы бактерии.

Управление аквариумом осуществляется одной кнопкой, одним нажатием можно провести полную замену воды внутри. За счет этого девайс отличается от больших домашних аквариумов.

В корпусе предусмотрено специальное отверстие, через которое можно кормить рыб, оно также отвечает за регулировку подачи кислорода внутрь аквариума. Стены аквариума выполнены из специального стекла, которое не оставляет мертвых зон при взгляде на него. В комплекте есть разные светильники для настройки подсветки. Стоимость аквариума составляет $43.