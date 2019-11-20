С 1 декабря A1 повышает стоимость тарифных планов

С 1 декабря 2019 года мобильный оператор А1 повышает стоимость абонентской платы и других услуг. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

Большинство тарифных планов, которые сейчас действуют для клиентов А1, получат дополнительные услуги и расширение уже имеющихся. Так, увеличат объем включенного интернет-трафика, количества СМС и др.

В результате стоимость абонентской платы также вырастет. Подорожают также минуты и СМС, которые не будут включены в абонентскую плату.

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