С 1 декабря A1 повышает стоимость тарифных планов

С 1 декабря 2019 года мобильный оператор А1 повышает стоимость абонентской платы и других услуг. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.
Большинство тарифных планов, которые сейчас действуют для клиентов А1, получат дополнительные услуги и расширение уже имеющихся. Так, увеличат объем включенного интернет-трафика, количества СМС и др.
В результате стоимость абонентской платы также вырастет. Подорожают также минуты и СМС, которые не будут включены в абонентскую плату.
Подробности можно прочитать здесь.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы