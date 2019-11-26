Компания InterSystems помогает ускорить цифровую трансформацию здравоохранения в Китае

Масштабируемая медицинская информационная система iMedical Cloud обеспечивает региональное сотрудничество, обмен информацией и расширяет области применения больших данных.

Компания InterSystems, мировой лидер в области ИТ-платформ для здравоохранения, бизнеса и государственных организаций, объявила о том, что MediWay Technology, одна из крупнейших в Китае компаний-разработчиков ПО для здравоохранения, создала и развернула новую облачную систему iMedical Cloud на платформе InterSystems IRIS for Health.

IRIS for Health — единственная унифицированная платформа данных, которая разработана специально для здравоохранения. Она помогает MediWay поддерживать все заинтересованные стороны китайской системы здравоохранения — включая правительство, медицинские учреждения и потребителей — в среде, где политика медицинских реформ стимулирует расширение сотрудничества, обмен информацией и использование больших данных.

Разработанную MediWay медицинскую информационную систему (HIS) используют около 500 медицинских организаций, в том числе более 300 специализированных клиник и 30 больниц Китая из списка 100 лучших. Однако для ускорения цифровой трансформации здравоохранения MediWay и ее партнеру Tencent Cloud требуются более высокие уровни доступности, масштабируемости и функциональной совместимости.

Для всех пользователей облака Tencent Cloud были запущены два приложения iMedical Cloud с двумя основными функциями — совместное использование облачных транзакций (Cloud HIS) и совместное использование облачных данных (HealthChain). Систему iMedical Cloud можно применять для обмена медицинской информацией, централизованного управления и унифицированного распределения ресурсов в режиме реального времени. Платформа IRIS for Health способна работать со значительно возросшими объемами данных, используя такие функции, как сегментирование. Сегментирование распределяет данные по ряду облачных серверов, обеспечивая гибкое и недорогое масштабирование производительности.

«Облачное решение позволяет избавиться от многих проблем здравоохранения, — считает Уильям Хан (William Han), председатель и исполнительный директор MediWay Technology. — Теперь медицинская информационная система становится доступна районным поликлиникам, общественным медицинским центрам, небольшим и средним больницам. При этом им не нужно выделять помещения под оборудование, устанавливать локальные серверы и нанимать обслуживающий персонал. Поддержая наши стратегические планы, компания InterSystems со своей платформой IRIS for Health в очередной раз доказала свою приверженность идее настоящего партнерства, что и ожидалось после 20 лет нашего сотрудничества».

IRIS for Health позволяет медицинским организациям использовать унифицированную платформу, которая сочетает возможности анализа данных и обработки транзакций. Она изначально совместима со всеми типами данных и помогает легко переходить на новые стандарты здравоохранения, такие как HL7 FHIR (стандарт организации электронной системы медицинского документооборота Health Level 7).

Платформа IRIS for Health поддерживает разработку облачных приложений с использованием контейнерных технологий. Благодаря этому компании MediWay Technology доступны все преимущества стратегического партнерства ее материнской компании DHC Software и Tencent Cloud. MediWay может продолжать интегрировать в свое облачное решение для здравоохранения такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и речевой ввод.

Компания DHC Software стала одним из первых партнеров InterSystems в Китае более 20 лет назад и разработала оригинальную информационную систему iMedical для больниц, основанную на платформах данных InterSystems.

«За два десятилетия сотрудничества InterSystems стала свидетелем быстрого роста DHC Software и MediWay Technology, и мы очень гордимся тем, что наши новейшие технологии платформ данных позволяют им ускорить цифровую трансформацию здравоохранения, — говорит Лучано Брастия (Luciano Brustia), региональный менеджер InterSystems по Австралии и Большому Китаю. — InterSystems и наши партнеры способствуют медицинским реформам в Китае, предлагая новые подходы к здравоохранению, такие как консорциумы, и обеспечивая более качественное медицинское обслуживание и здоровое будущее для всех граждан страны».