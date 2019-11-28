Xiaomi выпустила пауэрбанк с подогревом

Компания Xiaomi выпустила компактный переносной зарядный блок, который также умеет работать как грелка для рук. Об этом сообщает Gizmochina.

Внешне устройство выглядит как классический радиоприемник с алюминиевыми вставками, которые позволяют ему проще передавать тепло. Нагревательные элементы расположены с двух сторон, они поддерживают постоянную температуру 52 °C после быстрого нагрева. Все материалы устройства, по словам создателей, имеют высокую устойчивость к воздействию температур, поэтому устройство полностью безопасно.

У пауэрбанка есть небольшой дисплей, на котором отображается уровень оставшегося заряда или текущая температура. Управление происходит с помощью двух кнопок под экраном — одна включает режим зарядки, вторая активирует обогрев для рук.

Емкость аккумулятора — 5000 мАч. В качестве дополнительных мер безопасности в устройстве предусмотрена функция автоотключения и защита от перегрузки.

Необычный пауэрбанк Xiaomi доступен в зеленом, розовом и красном цвете. Сейчас его можно купить в Китае за $20 (1300 рублей).