В МТС снизились цены на смартфоны Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены более чем на десяток смартфонов Apple. Теперь при покупке за полную стоимость «умного» телефона из модельного ряда iPhone 8, iPhone XR или iPhone 11 можно сэкономить до 400 BYN.

Снижение цен коснулось почти всех моделей, вышедших в течение трех последних лет. Модель с увеличенной диагональю экрана, iPhone 11 Pro Max, получила максимальную выгоду. Стоимость вариации смартфона на 256 Гб памяти снизилась на 400 BYN и сейчас она составляет 3399 BYN. Вторую модель на 64 Гб теперь можно приобрести за 2999 BYN.

Цена более компактного собрата, iPhone 11 Pro, в версии с 64 Гб памяти снизилась до 2799 BYN, а с 256 Гб – до 3199 BYN.

«Классический» iPhone 11 с 64 Гб памяти теперь продается за 1955 BYN, а цена на модель со 128 Гб снизилась до 2119 BYN. Прошлогоднюю модель iPhone Xr также можно забрать на более выгодных условиях. Версия с 64 Гб памяти стала продаваться по цене 1599 BYN, а модификация со 128 Гб – за 1799 BYN.

Базовый смартфон 2017 года iPhone 8 128 Гб подешевел до 1399 BYN. Ее расширенная модификация iPhone 8 Plus с 64 Гб стала доступна за 1499 BYN, а версия со 128 Гб – за 1599 BYN.