На базе Windows 10X готовят операционную систему для IoT

В будущем году ожидается релиз операционной системы Windows 10X, которую Microsoft разрабатывает под двухэкранные и обычные ноутбуки, а также другие форм-факторы. Но, похоже, этим дело не ограничится.

Согласно новой публикации вакансии на LinkedIn, Microsoft готовит операционную систему следующего поколения IoT (Internet of Things) на основе Windows 10X. И это вполне логично, ведь похожее решение есть и на базе обычной «десятки» под названием Windows 10 IoT Core. На ней, в частности, могут работать одноплатные компьютеры Raspberry Pi, у системы есть графический интерфейс и возможность запуска UWP-приложений.

Из описания пока сложно выудить какие-либо подробности или технические аспекты системы. Очевидно, что она будет весьма нетребовательной к «железу», а также, скорее всего, модульной. Это позволит решить, хотя бы частично, проблему совместимости на разных платформах.

На данный момент нет информации о том, когда может выйти такая система, сколько будет стоить, какие у неё будут требования и возможности.

Однако в целом корпорация из Редмонда последовательно продвигает свою идею универсальных приложений и универсальной ОС. Предполагается, что это позволит использовать одну и ту же «десятку» для складных устройств, ноутбуков, HoloLens и даже Xbox при сохранении программной совместимости.