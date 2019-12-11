МТС запустил новый сервис «Клуб скидок», который предоставляет доступ к скидкам и акциям мировых и локальных брендов. Услуга позволяет использовать все скидочные купоны одновременно.
Подписчикам услуги не нужно покупать каждый купон по отдельности: пользоваться промокодами можно одновременно и без всяких ограничений. Главное условие — еженедельная подписка.
Абоненты МТС, подключившие услугу, смогут посещать салоны красоты, спортивные залы, рестораны со скидками до 90%. Часть предложений «Клуба скидок» доступны только для подписчиков.
Купоны с акциями можно найти на сайте clubskidok.by. Все предложения размещены по тематическим категориям: еда, спорт, мода и стиль, образование, детям.
Подключить услугу «Клуб скидок» можно одним из предложенных способов:
- в личном кабинете на сайте https://clubskidok.by;
- отправив SMS с текстом «Start 1518» на номер 1818;
- с помощью USSD-запроса *181*1518#;
- через приложение «Мой МТС».
Первые 3 дня услуга предоставляется бесплатно, далее стоимость подписки составит 2 рубля в неделю. Подробнее о сервисе читайте здесь.
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