МТС запустил новый сервис «Клуб скидок», который предоставляет доступ к скидкам и акциям мировых и локальных брендов. Услуга позволяет использовать все скидочные купоны одновременно.

Подписчикам услуги не нужно покупать каждый купон по отдельности: пользоваться промокодами можно одновременно и без всяких ограничений. Главное условие — еженедельная подписка.

Абоненты МТС, подключившие услугу, смогут посещать салоны красоты, спортивные залы, рестораны со скидками до 90%. Часть предложений «Клуба скидок» доступны только для подписчиков.

Купоны с акциями можно найти на сайте clubskidok.by. Все предложения размещены по тематическим категориям: еда, спорт, мода и стиль, образование, детям.

Подключить услугу «Клуб скидок» можно одним из предложенных способов:

в личном кабинете на сайте https://clubskidok.by;

отправив SMS с текстом «Start 1518» на номер 1818;

с помощью USSD-запроса *181*1518#;

через приложение «Мой МТС».

Первые 3 дня услуга предоставляется бесплатно, далее стоимость подписки составит 2 рубля в неделю. Подробнее о сервисе читайте здесь.