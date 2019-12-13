АOC представила два новых сверхшироких игровых монитора в новой линейке G2

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет два новых сверхшироких (21:9) игровых монитора с диагональю 86,3 см (34 дюйма) в новой линейке G2. Новинки обладают разрешением UWQHD (Ultra-Wide Quad HD — 3440x1440 пикселей) и различаются частотой обновления.

Модель CU34G2X может похвастаться впечатляющей частотой 144 Гц, которая идеально подходит для динамичных игр, а у CU34G2 этот показатель составляет 100 Гц. Обе модели оснащены VA-панелями, для которых характерны глубокий черный, естественные и яркие цвета, а также высокий коэффициент контрастности. Геймерам также понравится отсутствие рывков и разрывов, которое обеспечивает поддержка AMD FreeSync, а время отклика 1 мс (MPRT) гарантирует плавный игровой процесс без размытия.

Главная особенность новых мониторов — впечатляющий радиус изгиба 1500R и сверхширокий формат изображения 21:9, что позволяет им выделиться среди аналогов. Дополнительное горизонтальное пространство экрана создает эффект виртуальной реальности. Дисплей охватывает периферийное зрение пользователя, и создается впечатление, что игровой мир не ограничивается изображением в центре. Кривизна 1500R позволит геймерам еще сильнее погрузиться в игру. Соотношение сторон оценят любители всех жанров, в особенности игр от первого лица (RPG, симуляторы и гоночные игры).

Не только игры, но и кино выглядит великолепно благодаря соотношению сторон 21:9 (или 2,37:1). Такое соотношение идеально подходит для фильмов, снятых в форматах 2,35:1 и 2,39:1: от их просмотра не будут отвлекать черные полосы по краям. А для тех, кто хочет разделить впечатления с друзьями, широкие углы обзора 178°/178° обеспечат четкость изображения с любой точки просмотра.





У обоих мониторов CU34G2 и CU34G2X панели с диагональю 34 дюйма по высоте соответствуют широкоэкранным (16:9) 27-дюймовым дисплеям. Они обеспечивают достаточно места на экране и гарантируют комфорт при выполнении повседневных задач. Идеальную комбинацию дополнят разрешение 3440x1440 и плотность пикселей 109 ppi.

Геймеры получат возможность выбирать между CU34G2X с частотой обновления 144 Гц и CU34G2 с частотой 100 Гц. Чрезвычайно короткое время отклика 1 мс MPRT обеспечивает четкость, резкость и скорость смены изображения без размытия в движении, а поддержка AMD FreeSync исключает рывки и разрывы. Благодаря низкому уровню задержки при входе сигнала, обмен данными между монитором и источником проходит быстрее.

Оба монитора оснащены регулируемой по высоте подставкой, а технологии Flicker-Free и Low Blue Light обеспечивают хорошую эргономику и не позволяют глазам уставать.

Геймерам, которые хотят получить конкурентное преимущество в играх, AOC предлагает и другие специфические игровые функции. Так, функция AOC Game Color регулирует насыщенность цвета для лучшего уровня серого и детализации изображения, а Dial Point отображает перекрестие, которое облегчает прицеливание. Встроенный USB-хаб с четырьмя разъемами и аудиовходы/выходы упрощают подключение периферийных устройств.

Мониторы AOC CU34G2 и CU34G2X появятся в продаже в январе 2020 года по ориентировочной цене €469 и €579 соответственно.