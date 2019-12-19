МТС проводит акцию для абонентов тарифа «Корпоративный Супер max»

Новые абоненты тарифа «Корпоративный Супер max» получат скидку на абонплату и безлимитный интернет.

Кроме того, в тариф включен безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц.

Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения к тарифу «Корпоративный Супер max». Воспользоваться предложением можно по 29 февраля 2020 года. Подробнее об акции смотрите здесь.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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