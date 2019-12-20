Телевизоры LG переходят на официальные отраслевые характеристики для 8K ultra HD TVS

Компания LG Electronics объявила о создании первых в мире моделей телевизоров, соответствующих повышенным требованиям, установленным Ассоциацией потребительских технологий (далее – АПТ), и представили продукты и услуги нового поколения 8K Ultra HD, которые обеспечивают в четыре раза более высокую чёткость, чем 4K, и в 16 раз более высокую, чем ТВЧ.

Официальный отраслевой стандарт и логотип модели 8K Ultra HD разработала американская АПТ с целью формирования четких характеристик для продавцов и потребителей для помощи в лучшем определении продуктов, соответствующих ключевым требованиям 8K Ultra HD. Телевизоры LG Real 8K, которые впервые будут показаны на выставке CES 2020, первыми превзойдут особые требования АПТ, в том числе связанные с разрешением, цифровыми входами, большим динамическим диапазоном, масштабированием, глубиной цвета и методологией измерения.

АПТ дала собственную характеристику пороговых значений для 8K, указанном Международным комитетом по метрологии дисплея. В рекомендациях по измерению, основанных на контрастной модуляции (КМ), утверждается, что разрешение должно соответствовать 50-процентному минимальному порогу КМ наряду с хотя бы 33 миллионами активных пикселей, чтобы квалифицироваться как 8K Ultra HD. Другие органы по установлению отраслевых стандартов (например, Международная организация по стандартизации) также используют контрастную модуляцию в качестве отраслевого эталона.

Начиная с января 2020 года на каждом телевизоре LG 8K будет отображаться логотип 8K UHD, разработанный АПТ. Новые модели 2020 года основаны на лидерстве LG как единственного производителя, предлагающего телевизоры Real 8K в двух категориях – OLED (LG SIGNATURE OLED 8K) и ЖК-дисплей (LG 8K NanoCell TV) – все они обеспечивают значения КM в диапазоне 90%, в то время как некоторые другие модели в отрасли сохраняют значительно более низкие показатели.

Стороннее тестирование, проведенное всемирной организацией по тестированию и сертификации продуктов Intertek, подтвердило, что 75-дюймовый телевизор LG NanoCell 8K намного превосходит требования измерения KM, установленные ICDM, при этом устройство выдает впечатляющие 90% KM по горизонтали и 91 процент КM по вертикали. Другая ведущая международная испытательная фирма VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) сообщила о почти идентичных результатах по КM.

По заявлениям Нама Хо Чжуна, старшего вице-президента R&D в компании LG Home Entertainment, «АПТ является авторитетом в отрасли потребительских технологий, и использование логотипа 8K Ultra HD в разработке АПТ компанией LG ясно дает понять потребителям, что телевизор Real 8K от LG обеспечит ожидаемое качество просмотра. Мы ожидаем, что линейка LG 8K TV 2020 года станет новым стандартом для телевизионной индустрии».