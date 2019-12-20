Произошла утечка данных 267 млн пользователей Facebook

Исследователи из компании Comparitech объявили о том, что личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook были найдены в открытом доступе в интернете. Речь идёт об именах пользователей и телефонных номерах, собранных в базу данных, которая не была защищена паролем. Это означает, что доступ к ней мог получить любой желающий.

По словам исследователя Боба Дьяченко (Bob Diachenko), обнаруженная им база данных находилась в открытом доступе около двух недель. Он также отметил, что до размещения в открытом доступе база данных была доступна для скачивания на одном из хакерских форумов. Специалист отмечает, что большое количество личных данных пользователей Facebook могло использоваться злоумышленниками для рассылки спама и проведения фишинговых атак.

«Мы изучаем эту проблему, но полагаем, что эта информация была получена до изменений, которые мы внесли за последние несколько лет, чтобы повысить уровень защищённости пользовательских данных», — сказал представитель Facebook, комментируя данный вопрос.

К сожалению, личные данные пользователей социальной сети Facebook не первый раз оказываются в открытом доступе. В сентябре исследователи обнаружили в открытом доступе базу данных, в которой содержались данные 419 млн пользователей Facebook. Утечки личных данных пользователей Facebook случаются регулярно и зачастую сопровождаются крупными скандалами, которые несут за собой штрафы. Разработчики из Facebook продолжают совершенствовать инструменты защиты данных, но пока эти механизмы далеки от идеальных.