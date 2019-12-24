Акция в МТС: скидка на Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 24 по 25 декабря

24 по 25 декабря, в сети салонов и интернет-магазине МТС популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно будет приобрести по сниженной стоимости.

Главной особенностью Xiaomi Redmi Note 8 Pro является высокочувствительная квадрокамера с разрешением основного сенсора – 64 Мп. Другие его примечательные особенности: безрамочный 6,53-дюймовым Full HD+ экран и мощный аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

По 25 декабря включительно Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/64 Гб памяти можно приобрести за 579 белор. рублей. Версия с 6/128 Гб памяти доступна по акции за 639 белор. рублей.