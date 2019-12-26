LG представляет серию мониторов для профессионалов и геймеров

Мониторы нового поколения LG Electronics Ultra, представленные на выставке CES 2020, призваны значительно улучшить впечатление от использования благодаря превосходному дизайну и самым современным характеристикам. Лидеры инноваций в сегменте мониторов премиум-класса, модели LG UltraFine, UltraGear и UltraWide 2020 года, были удостоены наградами на церемонии CES Innovation Award.

Дисплей LG UltraFine Ergo 2020

Отмеченный наградой CES Innovation Awards 32-дюймовый монитор UltraFine Ergo 4K UHD (модель 32UN880) – это инновационное эргономичное решение, предоставляющее потребителю особенную ценность. Уникальная концепция LG Ergo объединяет в себе три ключевых элемента: точность изображения, эргономичный дизайн и универсальный порт USB-C, благодаря чему обеспечиваются непревзойденная производительность, удобство использования и более простая настройка рабочего места дома или в офисе. UltraFine 4K UHD Display Ergo унаследовал потрясающее качество изображения, которым славится серия UltraFine, и отвечает потребностям большинства специалистов, даже превосходя их ожидания, благодаря способности создавать изображения высокого разрешения с превосходной детализацией и точностью воспроизведения цветов.

LG Ergo был разработан для офисных сотрудников и тех, кто проводит много времени за компьютером. Крепление подставки к столу и последующее прикрепление монитора с увеличенным диапазоном регулировки высоты и наклона позволяет создавать идеальные персонализированные рабочие места. Подставку LG Ergo можно выдвинуть ближе к пользователю или к стене, поднять на уровень глаз или опустить на стол. Ее даже можно полностью развернуть, чтобы показать экран коллеге в офисе. Монитор Ergo можно установить на необходимых высоте и расстоянии, с нужным углом наклона для более удобного постоянного использования.

Наличие интерфейса USB-C обеспечивает одновременно передачу изображений с разрешением 4K, быструю передачу данных и питание для зарядки ноутбука через один удобный кабель. В LG Ergo обычную подставку для монитора заменяет зажим, освобождая больше места, при этом система монтажа One Click делает установку монитора более быстрой и легкой.

Игровые мониторы LG UltraGear 2020

Новые игровые мониторы LG UltraGear (модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950) подтверждают безупречную репутацию линейки, которую она заработала благодаря невероятной скорости и превосходному качеству изображения. Ранее в этом году игровой монитор LG продемонстрировал первый IPS-дисплей с откликом 1 мс GTG (от серого к серому), тем самым повысив планку по быстродействию и высокому качеству изображения.

Еще один обладатель награды CES Innovation Award, 27-дюймовый монитор UltraGear 4K UHD (модель 27GN950), может похвастаться 1мс Nano IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разгоном до 160 Гц. В данной модели также предусмотрена возможность аппаратной калибровки для максимизации точности цветопередачи.

Всего один кабель DisplayPort обеспечивает поддержку технологии VESA Display Stream Compression (DSC) для обеспечения производительности практически без потерь при обработке 4К изображений. В дополнение к насыщенным, ярким изображениям и замечательной скорости технология VESA DSC совместима с HDR и NVIDIA G-SYNC, а также поддерживает технологию адаптивной синхронизации и переменную частоту кадровой развертки.

Модели UltraGear 34GN850 и 38GN950, созданные с целью усилить эффект погружения в игру, оснащены большими IPS-дисплеями с откликом 1 мс и частотой обновления 160 Гц.2 Модели 27GN950 и 38GN950 обеспечивают превосходный игровой опыт, прошли сертификацию VESA DisplayHDR 600, а модель 34GN850 соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400. Оба монитора оснащены усовершенствованной подставкой, которая не только выглядит лучше, но и стала более прочной и устойчивой.

Монитор LG UltraWide 2020 года

Являясь лидером в области широкоэкранных мониторов на протяжении многих лет, компания LG использовала свой опыт в области передовых технологий дисплеев и разработала 38-дюймовый изогнутый QHD+ монитор 38WN95C. Модель получила награду CES Innovation Award, оснащена дисплеем Nano IPS с откликом 1 мс и с частотой обновления 144 Гц с поддержкой NVIDIA G-SYNC.

Монитор оснащен интерфейсом подключения Thunderbolt™ 3 и послужит отличным дополнением к любому рабочему месту. Площадь экрана новейшего монитора UltraWide от LG в три раза больше, чем у монитора 16:9 Full HD (1920 x 1080), обеспечивая широкие возможности для одновременной записи кода, редактирования и просмотра любого контента. Кроме того, Nano IPS обеспечивает 98 % цветового пространства DCI P3, то есть невероятно естественное и реалистичное изображение. Монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR 600.

«Наша линейка мониторов 2020 года превосходит ожидания благодаря профессиональному уровню производительности, качеству изображения и скорости, – сказал г-н Чан Ик-хван (Jang Ik-hwan), руководитель подразделения IT-бизнеса LG. – LG Ergo несет новую ценность для пользователей, обеспечивая удобство благодаря своей уникальной регулируемой подставке, при этом модель UltraGear 4K с 27-дюймовым экраном обеспечивает превосходное качество изображения для наилучшего игрового процесса, а 38-дюймовый экран UltraWide продолжает традиции превосходного качества LG в формате 21:9».

Посетители выставки CES 2020 смогут на собственном опыте испытать максимальное удобство, превосходное качество изображения и невероятную скорость мониторов LG 2020 года на стенде №11100 в центральном здании комплекса Las Vegas Convention Center. Узнать о других обновлениях компании LG на выставке CES можно по хештегу #LGCES2020 в социальных сетях.