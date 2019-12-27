В МТС стартуют продажи Samsung Galaxy A51

В сети салонов и интернет-магазине МТС 27 декабря стартуют продажи смартфона Samsung Galaxy A51. На выбор доступны две версии — с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти.

Samsung Galaxy A51 оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ дисплеем с разрешением 1080 x 2400 точек. Благодаря технологии Super AMOLED экран обладает высокими показателями яркости и контрастности.

На задней панели смартфона расположена камера, которая состоит из 4 объективов. Основной сенсор на 48 Мп улавливает максимальное количество деталей. Ультраширокоугольный объектив с углом обзора 123° помогает при создании панорамных снимков. Датчик глубины на 5 Мп создает эффект размытия фона. Еще одна 5-мегапиксельная камера предназначена для макросъемки. А фронтальная камера на 32 Мп незаменима при создании селфи.

Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 4000 мАч. Модуль NFC дает возможность совершать бесконтактные платежи, а отдельный слот под microSD — хранить больше данных.

Версию Samsung Galaxy A51 с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти можно приобрести за 759 белор. рублей. Вариант с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 899 белор. рублей