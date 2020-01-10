Xiaomi выпустила «умный» градусник за $10

Компания Xiaomi представила цифровой градусник Mijia Digital Thermometer. Об этом сообщает Gizmochina.

Новая модель отличается возможность замерять температуру тела сразу в двух местах — подмышкой или во рту. Также сама работа градусника стала быстрее и точнее.

Внешне Mijia Digital Thermometer мало чем отличается от других цифровых градусников: белый вытянутый корпус с большим LCD-дисплеем. Экран получил подсветку, что упрощает использование девайса по ночам.

У градусника есть два режима работы. Он может измерить температуру тела человека за 30 секунд. После этого он продолжает работать еще 5 минут, пока не раздастся звуковой сигнал, означающий завершение измерения температуры.

Mijia Digital Thermometer подключается к смартфону с помощью мобильного приложения Mijia. В программе можно держать показатели температуры 9 членов семьи — приложение изменит цвет, если у кого-то из них будет необычно высокая температура.