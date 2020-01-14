Костюм белорусов TESLASUIT завоевал награду DreamlandXR Awards на CES-2020

Белорусы из TESLASUIT привезли в Минск очередную международную награду. Костюм TESLASUIT выиграл в номинации Best XR Wearable Award на конкурсе DreamlandXR Awards. Премия впервые прошла в рамках всемирной выставки потребительской электроники CES-2020.

DreamlandXR – международный фестиваль технологий, музыки и киберспорта, который с 7 по 10 января стал частью крупнейшей ежегодной выставки инноваций CES-2020 в Лас-Вегасе. Костюм TESLASUIT стал лауреатом одноименной онлайн-премии, посвященной лучшим технологическим продуктам мира для расширенной реальности (XR).

Онлайн-голосование и международное жюри определили победителей DreamlandXR в 40 категориях. Всего на конкурс было подано более 3000 заявок.

TESLASUIT презентует свои технологии на CES уже третий раз. В этом году под брендом компании на выставку отправился новый продукт – VR перчатка TESLASUIT Glove. Новинка использует технологии, которые позволят пользователю чувствовать вес и текстуру объектов.