МТС начал принимать смарт-часы в трейд-ин

Список устройств, которые участвуют в программе трейд-ин, стал еще больше. Теперь в МТС можно сдать используемые ранее смарт-часы, и их стоимость будет зачтена при покупке любого нового товара.

Программа трейд-ин работает в МТС с октября 2019 года. Она позволяет приобрести новые устройства в обмен на старые с зачетом их стоимости. Стоимость принимаемого оборудования определяется, исходя из его состояния согласно прайсу партнёра программы — компании «Мобитех».

Список доступных для обмена устройств сейчас насчитывает сотни моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов. Взамен покупатель может выбрать любой новый товар: смартфон, планшет, аксессуар к мобильному устройству и т. д. Главное условие — его стоимость не должна быть ниже стоимости аппарата, который выкупается.

Программа трейд-ин работает следующим образом:

1. Приходите в салон МТС вместе с паспортом и своим устройством без комплектующих (наушников, зарядного устройства, коробки и т.д.);

2. Сотрудник офиса оценит с помощью специальной программы его стоимость, которая будет зачтена при покупке нового оборудования;

3. Приобретаете новый смартфон, планшет, аксессуар или гаджет, если условия обмена вас устраивают.

Более подробно о правилах программы трейд-ин смотрите здесь.