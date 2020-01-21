МТС расширяет возможности для корпоративных клиентов

МТС представляет «Комплект Интернет Бизнес 1» и «Комплект Интернет Бизнес 2» для корпоративных клиентов. Новое предложение позволит обеспечить безлимитным мобильным интернетом на неограниченной скорости объекты, где нет возможности использовать проводное соединение: удаленные офисы, склады, торговые точки и другие.

Предложение «Комплект Интернет Бизнес 1» включает Wi-Fi-роутер Huawei B315s-22 с поддержкой 3G и 4G за 15 рублей и безлимитный интернет на неограниченной скорости.

В «Комплект Интернет Бизнес 2», помимо безлимитного интернета и Wi-Fi-роутера, входит также дополнительная антенна NITSA 5 MIMO 2*2 для усиления сигнала. Стоимость оборудования — 50 рублей. Предложение доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы воспользоваться предложением «Комплект Интернет Бизнес 1» или «Комплект Интернет Бизнес 2», необходимо подписать дополнительное соглашение о пользовании услугой «Корпоративный безлимитный интернет» на 12 или 24 месяца соответственно.

Подробнее о предложении — здесь.