«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия

Площадка «Яндекс.Маркет» проанализировала предпочтения пользователей сервиса и представила рейтинг главных гаджетов десятилетия в разных категориях — от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.

Сообщается, что наибольшее влияние на рынок мобильных устройств оказали компании Apple, Samsung и Xiaomi. Именно эти поставщики стали лидерами сегмента смартфонов.

Эксперты «Яндекс.Маркета» назвали главные гаджеты перечисленных брендов и их основные преимущества:

  • Samsung Galaxy — премиальный смартфон на базе Android. Он стал одним из первых устройств с функцией беспроводной зарядки;
  • iPhone с лаконичным дизайном, дисплеем Retina и качественной фронтальной камерой, которая, по мнению специалистов, задала тренд на селфи;
  • Серия Redmi Note у Xiaomi с высоким качеством сборки и низкой ценой по сравнению с лидерами категории.

Например, в прошлом году самыми востребованными смартфонами оказались Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple
iPhone Xr.

Apple также лидирует в сегменте ноутбуков: устройства этой компании занимают три места в первой пятёрке самых востребованных в России портативных компьютеров.

  • Apple MacBook Air 13 Mid 2017;
  • Apple MacBook Air 13 Late 2018;
  • ASUS TUF Gaming FX505;
  • Apple MacBook Pro 13 Mid 2017;
  • Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.

Рынок носимой электроники специалисты «Яндекс.Маркета» разделили на две части: умные браслеты и умные часы. Среди первых, по мнению экспертов, безусловный лидер — Xiaomi Mi Band. За счёт низкой цены, высокого качества и лаконичного дизайна они остаются главными в своей нише.

В сегменте смарт-часов лидируют Apple Watch. Несмотря на высокую цену, гаджет пользуется огромной популярностью.

В категории беспроводных Bluetooth-наушников на первое место специалисты «Яндекс.Маркета» поставили модель от Apple. AirPods стали одним из самых модных гаджетов десятилетия.

Что касается игровой отрасли, то в 2019 году Sony стала самым популярным производителем приставок на «Яндекс.Маркете». Более 68 % запросов пользователей пришлось на модели этого бренда. Первые три места в рейтинге самых популярных моделей приставок прошлого года заняли Sony PlayStation 4 в различных модификациях. На четвёртом месте расположилась Nintendo Switch. 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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