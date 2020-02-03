«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия

Площадка «Яндекс.Маркет» проанализировала предпочтения пользователей сервиса и представила рейтинг главных гаджетов десятилетия в разных категориях — от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.

Сообщается, что наибольшее влияние на рынок мобильных устройств оказали компании Apple, Samsung и Xiaomi. Именно эти поставщики стали лидерами сегмента смартфонов.

Эксперты «Яндекс.Маркета» назвали главные гаджеты перечисленных брендов и их основные преимущества:

Samsung Galaxy — премиальный смартфон на базе Android. Он стал одним из первых устройств с функцией беспроводной зарядки;

iPhone с лаконичным дизайном, дисплеем Retina и качественной фронтальной камерой, которая, по мнению специалистов, задала тренд на селфи;

Серия Redmi Note у Xiaomi с высоким качеством сборки и низкой ценой по сравнению с лидерами категории.

Например, в прошлом году самыми востребованными смартфонами оказались Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple

iPhone Xr.

Apple также лидирует в сегменте ноутбуков: устройства этой компании занимают три места в первой пятёрке самых востребованных в России портативных компьютеров.

Apple MacBook Air 13 Mid 2017;

Apple MacBook Air 13 Late 2018;

ASUS TUF Gaming FX505;

Apple MacBook Pro 13 Mid 2017;

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.

Рынок носимой электроники специалисты «Яндекс.Маркета» разделили на две части: умные браслеты и умные часы. Среди первых, по мнению экспертов, безусловный лидер — Xiaomi Mi Band. За счёт низкой цены, высокого качества и лаконичного дизайна они остаются главными в своей нише.

В сегменте смарт-часов лидируют Apple Watch. Несмотря на высокую цену, гаджет пользуется огромной популярностью.

В категории беспроводных Bluetooth-наушников на первое место специалисты «Яндекс.Маркета» поставили модель от Apple. AirPods стали одним из самых модных гаджетов десятилетия.

Что касается игровой отрасли, то в 2019 году Sony стала самым популярным производителем приставок на «Яндекс.Маркете». Более 68 % запросов пользователей пришлось на модели этого бренда. Первые три места в рейтинге самых популярных моделей приставок прошлого года заняли Sony PlayStation 4 в различных модификациях. На четвёртом месте расположилась Nintendo Switch.