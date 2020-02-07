Экспериментируй с подарками – удиви любимых и себя

Не успели отгреметь новогодние фейерверки, как незаметно подкрался еще один горячий период обмена подарками. Всего неделя осталась, чтобы сделать правильный выбор и не разочаровать любимых чем-то банальным. Бренд HONOR предлагает забыть о шоколадных сердцах на День влюбленных, носках и пене для бритья на 23 февраля, парфюме и тюльпанах на 8 марта, а вместо этого, выйдя за рамки обыденности, подарить что-то по-настоящему запоминающееся.

Например, смартфон HONOR 9X, оснащенный тройной основной камерой с разрешением 48 МП, фронтальной камерой 16 МП, спрятанной в выдвижном модуле, и самым крупным в истории бренда безрамочным FullView экраном с диагональю 6,59 дюйма. Причин купить этот смартфон много (о них ниже), но не это главное. В праздничный период каждого покупателя ждет подарок – Bluetooth-наушники.

Фото профессионального качества

Смартфон HONOR 9Х получил тройную основную камеру, главный модуль которой имеет разрешение 48 МП, диафрагму f/1.8 и крупный 1/2–дюймовый светочувствительный сенсор CMOS. Камера с такими характеристиками – залог ярких фотографий с высокой детализацией. Усовершенствованные интеллектуальные алгоритмы и режим стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night обеспечивают качественное изображение даже в условиях недостаточного освещения. Смартфон имеет широкоугольный фотомодуль с углом обзора 120°, который позволит запечатлеть в кадре больше деталей при съёмке больших групп людей, архитектуры, пейзажей и интерьеров.



Впечатляющий панорамный HONOR FullView экран и динамический X-дизайн

Яркий панорамный HONOR FullView экран с диагональю 6,59 дюйма не имеет рамок и вырезов, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фото и видео. Экран HONOR 9X является одним из самых крупных среди смартфонов HONOR, его полезная площадь составляет 91%.

HONOR 9X выделяется не только новым экраном, но и прогрессивным трехмерным дизайном задней панели. Десятки тысяч призм отражают и преломляют свет, создавая уникальный паттерн в виде латинской буквы X.



Всё, что необходимо, и кое-что ещё

При небольшой толщине — всего 8,8 мм, HONOR 9X имеет энергоёмкую батарею 4000 мА*ч и систему выдвижной фронтальной камеры. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а 128 ГБ встроенной памяти смартфона можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 512 ГБ, что обеспечивает практически неограниченные возможности для хранения мультимедийного контента. Также HONOR 9X оснащён разъемом для наушников 3,5 мм и удобным портом USB Type-C для зарядки и подключения к ПК.



Выгода покупки

В период с 7 февраля по 8 марта HONOR дарит в подарок к покупке HONOR 9X беспроводные наушники. Приобрести смартфон за 599 рублей и получить подарок можно в салонах операторов МТС и Life, в магазинах сетей «5 Элемент» и «Электросила», салонах «На Связи», «АЛЛО», «Cвязной», «Евросеть», интернет-гипермаркете 21vek.by.