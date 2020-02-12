МТС снижает цены на гаджеты Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС обрушились цены более чем на двадцать наименований продукции бренда. На некоторые позиции цены упали на 500-800 белор. рублей.

Снижение цен коснулось нескольких категорий устройств Apple: смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-часы. Данные устройства стали доступнее как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку.

Полный список смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple, на которые снизились цены, смотрите по ссылке.