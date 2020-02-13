В Барселоне из-за коронавируса отменили Всемирный мобильный конгресс

Одна из крупнейших выставок для производителей мобильных устройств должна была пройти в конце февраля. Организаторы сочли вспышку коронавируса COVID-19 потенциально опасной для столицы Каталонии и Испании в целом. Ассоциация GSMA, являющаяся организатором Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC), объявила об отмене мероприятия.

По мнению организаторов, проблемы с транспортной доступностью и другие обстоятельства, возникшие из-за коронавируса, делают невозможным проведение мероприятия. В заявлении отмечается, что в настоящее время в Барселоне и в Испании в целом наблюдается безопасная и здоровая атмосфера, которую власти не хотят ставить под угрозу в связи с проведением выставки.

Организаторы уточнили, что намеченное на 2020 год мероприятие не будет перенесено на более позднюю дату, а вовсе отменяется. Следующая выставка запланирована на 2021 год.

