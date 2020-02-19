Акция в МТС: бонусы при покупке HONOR 10i и HONOR 9X

В сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке смартфона HONOR 10i появилась возможность дополнительно приобрести подарочный набор Honor Premium Gift Bundle 2 за 10 копеек, а при покупке модели HONOR 9X – беспроводные наушники по этой же цене.

Модель HONOR 10i сейчас продается по цене 489 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 44,45 белор. рубля, а на два года – 21,26 белор. рубля.

Покупая смартфон HONOR 10i, можно приобрести подарочный набор Honor Premium Gift Bundle 2, который включает в себя металлический термос, кабель Micro USB для подзарядки и сумку для покупок. Его цена составит всего 10 копеек.

При покупке HONOR 9X за 10 копеек бонусом можно забрать беспроводные наушники закрытого типа H-001. Смартфон доступен за 599 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 54,45 белор. рубля, а на два года – 26,04 белор. рубля.

Количество приобретаемых единиц аксессуаров за 10 копеек (при их наличии) ограничено в соответствии с условием не более 1 единицы на 1 смартфон. Приобрести бонус со скидкой в рамках акции можно только при условии одновременной покупки вместе с соответствующим смартфоном.