HUAWEI представила новинки

На онлайн-презентации HUAWEI в Барселоне компания представила новый складной смартфон HUAWEI Mate Xs — продолжение революционной серии HUAWEI Mate X. Получив полный набор актуальных технологий, среди которых флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G связи и тонкий корпус с механическим шарниром Falcon Wing.

В сложенном состоянии HUAWEI Mate Xs представляет собой смартфон с двумя экранами с диагоналями 6,6 и 6,38 дюйма. В развёрнутом виде смартфон превращается в 8-дюймовый планшет, отлично подходящий для широкого спектра сценариев использования. Рекомендованная розничная цена HUAWEI Mate Xs составляет 2 499 евро.

Также компания представила серию продуктов и новую стратегию, демонстрирующую возможности универсальной цифровой экосистемы.

Планшет HUAWEI MatePad Pro — флагманский планшет предлагающий премиальный комфорт и функциональность для широкого спектра сценариев использования; роутеры HUAWEI Wi-Fi AX3 и HUAWEI 5G CPE Pro 2 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6+, обеспечивающие высокоскоростное распределённое подключение к беспроводным сетям.

Кроме того, HUAWEI представила линейку ноутбуков HUAWEI MateBook. Построенные на базе процессоров 10-го поколения Intel Core и работающие под управлением ОС Windows, новые портативные ПК с дисплеями FullView предлагают совершенно новый уровень возможностей за счёт технологии HUAWEI Share.

Компания HUAWEI около десяти лет развивает универсальную экосистему цифровых продуктов и сервисов «1+8+N». Основой экосистемы служат технологии HUAWEI Share и HUAWEI HiLink, соединяющие различные устройства для создания единой цифровой среды. Помимо инноваций в сфере аппаратного обеспечения, HUAWEI продолжает строительство экосистемы HUAWEI Mobile Services (HMS), которая доступна пользователям через магазин приложений HUAWEI AppGallery.